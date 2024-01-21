Can Kakışım: Murat Kurum kimin adayı?

Kurum, İstanbul’u mahvetmek pahasına inşa edilecek Kanal İstanbul adlı talan projesini tasarlayanların, İBB’den yıllarca milyon dolarlar alan vakıf ve cemaatlerin, İstanbul’un en güzel yerlerine yok pahasına el koymak isteyen Körfez sermayesinin, İstanbul halkından finanse edilen fahiş burslarla yurtdışında akademik kariyer yapan Cumhuriyet düşmanlarının adayıdır.

Kurum, depreme karşı alınmayan önlemlerin, insanlara mezar olan usulsüz yapıları legal hale getiren imar aflarının, duble yollara aktarılan deprem vergilerinin ve deprem sonrasındaki yönetim zafiyetinin adayıdır.

Kurum bir de samimiyetsizliğin adayıdır.

Kurum TOKİ’nin ruhsuz binalarını inşa eden zevksizliğin de adayıdır. Dünya harikası Salda Gölü’nü perişan eden bir bürokrat olarak, İstanbul’da bir tutam ağacı da kesip parkları AVM’ye dönüştürmeye çalışan bakış açısının takipçisi, Gezi Direnişinde karşı çıkılan ne varsa onun adayıdır.

Ve nihayetinde Murat Kurum, Tayyip Erdoğan’ın adayıdır.

Can Kakışım’ın yazısı