Can Coşkun: Erdoğan'ın iki konuda araştırma yaptırdığını duydum

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Bundan sonra yargı kararları sonucu açılan patika mı gözlemlenecek yoksa eldeki tek siyasi argüman “İmralı çözümü” üzerine mi odaklanılacak? Eski bir AK Parti milletvekilinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iki konuda araştırma yaptırdığını duydum.

1- DEM Parti’nin Cumhur İttifakı’na katılma ihtimaline dair anket.

2- DEM Parti seçmeninin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy verme eğiliminin ölçümü.

Beştepe’de daha önce de kısa ve uzun vadede bütün kulisleri doğrulanan kaynağıma da sordum. Kaynağım, ilk ölçümün güncel olduğunu doğrularken ikincisine dair bilgisi olmadığını söyledi. Bu sonuçlardan Erdoğan hangi politikaları kurmak ister, o da başka yazının konusu.

Can Coşkun’un yazısı