Can Coşkun: Cumhurbaşkanı'nın 'fırsat penceresi' dediği İmralı için 'döngü' ifadesini kullanabiliriz

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Cumhurbaşkanı’nın “fırsat penceresi” dediği İmralı için artık “döngü” ifadesini kullanabiliriz.

Nedeni basit…

Döngünün ilk başladığı günden bu yana, açık ve net olarak sorulması gereken belli başlı sorular var.

Terör örgütüne yapılacak çağrının olası içeriğinden tutun da zamanına kadar her şey bir soru işareti.

Heyet oluşturulup İmralı’ya gidip geldikten sonra bir takım yanıtlar bulunacağı sanılmıştı.

Bu beklenti ciddi bir yanılgı getirdi.

Siyasi parti liderleri ve bazen de heyetleriyle görüşen DEM’in İmralı grubu, kameralar karşısında dişe dokunur tek şey söylemedi.

Hep “Ziyaret turunu tamamlayalım, kapsamlı açıklama yapacağız” dediler.

Ziyaret turu bitti ama açıklama gecikti.

Gecikmeli açıklama nihayet paylaşıldığında ise yazılı bir metin ve altı doldurulamamış niyet beyanlarından öte bir şey yoktu.

Yazılı açıklama, soru almama hamlesinin izdüşümü.

Ya da “Sorularınızın cevaplarını biz de bilmiyoruz” demek istediler, kim bilir…

İkinci ziyarette de aynısını yaşadık.

Haftası haftasına buradan duyurduğum tarihte heyet İmralı’ya ikinci kez gitti ve dün bir açıklama paylaştı.

Açıklamada Öcalan’ın çalışmaya devam ettiğini vurgulamaktan öte içerik yoktu.

Yine bir şey öğrenemedik.

Can Coşkun’un yazısı