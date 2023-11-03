Can Atalay kararını uygulamayan mahkeme üyeleri hakkında HSK’ya suç duyurusu

CANAN COŞKUN

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay milletvekili Can Atalay’ın avukatları Anayasa Mahkemesi (AYM) kararını uygulamayan İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi üyeleri hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) suç duyurusunda bulundu.

Avukatlar dilekçelerde, İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin başkanı Mesut Özdemir, AKP’den milletvekili olmaya soyunan üye Murat Bircan ve diğer üyeler hakkında disiplin soruşturması başlatmasını, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘görevi kötüye kullanma’ suçlarından ceza davası açılmasını istedi.

Fotoğraf: TİP

AYM, Gezi Parkı davasından 18 yıl hapse mahkûmken Hatay’dan milletvekili seçilen avukat Can Atalay’ın başvurusunu 12 Ekim’de görüşmek üzere toplanmış, bir üyenin dosyaya hazırlanamaması nedeniyle görüşmeyi 25 Ekim’e ertelemişti. AYM 25 Ekim’de Atalay’ın ‘seçilme ve siyasi faaliyette bulunma’ ve ‘kişi hürriyeti ve güvenliği’ hakkının ihlal edildiğine hükmetmişti. 50 bin lira manevi tazminat ödenmesine de hükmeden AYM, ihlalin ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasına, yargılamada durma kararı verilmesine ve hükmün infazının durdurularak Atalay’ın tahliye edilmesine karar vermişti.

AYM kararı, 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne 27 Ekim’de ulaşmış, günlerce AYM kararını uygulaması beklenen mahkemenin de karar için topu Yargıtay’a atmıştı. Yalnızca mahkeme başkanı Mesut Özdemir’in imzasının bulunduğu yazıda ihlalin daire kararından kaynaklandığı savunulmuş, gereğini aynı dairenin yapması gerektiği belirtilmişti. Üstelik yazının tarihi de 13 Ekim 2023’tü. Mahkeme, ertesi gün tarihin ‘yanlışlıkla yazıldığını’ savunarak 30 Ekim tarihli bir yazı daha yazmıştı.

Yargıtay 3’üncü Daire Başkanı Muhsin Şentürk de 1 Kasım’da mahkemeye bir yazı göndererek İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin bir karar vermediğini, kendilerine gönderilen yazının bir ‘müzekkere’ olduğunu, dosyanın gönderilmesiyle ilgili bir karar verilmesini istemişti.

Bunun üzerine, İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi başkan Mesut Özdemir, üye hâkimler Ferhat Akdoğan ve Nihal Kara’yla toplanarak oy birliğiyle dosyanın Yargıtay’a gönderilmesi kararı aldı. ‘Ek karar’ başlıklı yazı, Yargıtay’a gönderilmişti.

İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, dün (2 Kasım) mahkeme dosyasıyla ilgili 28 adet kelepçeli çuvalı İstanbul başsavcılığında görevli bir memurla Yargıtay’a yollamıştı.