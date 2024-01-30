Yaramazlara biraz batar!

Can Atalay kararına tepki yağıyor: Meclis halkın iradesini çöpe attı

Tutuklu Can Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesine tepkiler çığ gibi: “Yargı darbesi anayasayı rafa kaldırdı. Meclis de halkın iradesini çöpe attı.”

Görsel: TBMM TV

Anayasa Mahkemesi (AYM), tutuklu TİP Hatay Milletvekili Atalay hakkında iki defa hak ihlali kararı vermiş ancak hem İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi hem de Yargıtay bu kararları tanımamıştı.


Bu kararların ardından gözler Meclis’e çevrilmişti. TBMM Genel Kurulu bugün, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yurtdışında olduğu için TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ’ın başkanlığında toplandı.

Birleşimi yöneten Bozdağ’ın kararı okutacağını gündeme getirmesi, muhalefet milletvekilleri tarafından sıra kapaklarına vurarak ve alkışlarla protesto edildi.

Bozdağ, Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik kararı TBMM Genel Kurulu’nda okudu. Böylece Atalay’ın vekilliği düşürüldü.

‘Darbe’ olarak yorumlanan bu karara tepkiler çığ gibi büyüyor. O tepkilerden bazıları şöyle:

Can Atalay’ın vekilliği düşürüldü

Can Atalay: Artık benim için Meclis cezaevidir

CHP’nin Can Atalay için ‘olağanüstü toplantı’ talebine ret

CHP anayasaya sahip çıkmak için herkesi Tandoğan Meydanı’na çağırdı

TİP: Bu bir darbedir, darbecilere geçit vermeyeceğiz

Yargıtay AYM’nin kararını ikinci kez tanımadı: ‘Hukuki değeri yok’

Can Atalay dosyası yine Yargıtay’a gönderildi

AYM: Yargıtay Anayasa hükümlerini gözardı etti

AYM’den Can Atalay için ikinci kez hak ihlali kararı

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Akşam Postası / 30 Ocak 2024

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