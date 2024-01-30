Can Atalay kararına tepki yağıyor: Meclis halkın iradesini çöpe attı

Tutuklu Can Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesine tepkiler çığ gibi: “Yargı darbesi anayasayı rafa kaldırdı. Meclis de halkın iradesini çöpe attı.”

Görsel: TBMM TV

Anayasa Mahkemesi (AYM), tutuklu TİP Hatay Milletvekili Atalay hakkında iki defa hak ihlali kararı vermiş ancak hem İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi hem de Yargıtay bu kararları tanımamıştı.

Bu kararların ardından gözler Meclis’e çevrilmişti. TBMM Genel Kurulu bugün, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yurtdışında olduğu için TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ’ın başkanlığında toplandı.

Birleşimi yöneten Bozdağ’ın kararı okutacağını gündeme getirmesi, muhalefet milletvekilleri tarafından sıra kapaklarına vurarak ve alkışlarla protesto edildi.

Bozdağ, Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik kararı TBMM Genel Kurulu’nda okudu. Böylece Atalay’ın vekilliği düşürüldü.

‘Darbe’ olarak yorumlanan bu karara tepkiler çığ gibi büyüyor. O tepkilerden bazıları şöyle:

Bugüne kadar yargı makamları arasında çözülemeyen bir anayasal devlet krizine, ne yazık ki bu akşam Türkiye Büyük Millet Meclisi de dahil oldu.



Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi kararıyla birlikte artık anayasasız bir devlet tehlikesine doğru sürükleniyoruz.



Sayın… — Meral Akşener (@meral_aksener) January 30, 2024

FETÖ terör örgütü liderine "kıymetli değerimizdir" diyenlerin okuttukları karar, millet vicdanında hükümsüzdür. Millet iradesine darbe yapanlara GEÇİT YOK! Can Atalay, milletin vekilidir!! Demokrasiye, hukuka ve adalete sonuna kadar sahip çıkacağız. #CanAtalay — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 30, 2024

Yargı darbesi anayasayı rafa kaldırdı. Meclis de halkın iradesini çöpe attı…

"Milli irade" diyeceklerin artık yüzü kızarsın biraz. — Uğur Gürses 🌞 (@ugurses) January 30, 2024

Sorarlarsa “millet iradesine saygılıyız” , bir de “hukuk devletindeeee” diye başlayın konuşmaya ! — Armagan Çağlayan (@Armagan_caglaya) January 30, 2024

TİP Hatay Milletvekili #CanAtalay’ın vekilliğinin düşürülmesi iktidarın halk iradesine yönelik sürdürdüğü siyasi darbenin devamıdır. Darbeciler başaramayacak, bu darbeler halkımızı teslim alamayacak. AYM kararını tanımayan, hukuku çiğneyen bu irade gaspına rağmen Can Atalay… pic.twitter.com/JEr8yoW7zE — DEM Parti (@DEMGenelMerkezi) January 30, 2024

Başörtüsü yasaklarına, siyasi parti kapatma davalarına karşı başvurduğunuz mahkemeleri ezip geçtiniz.



Hakkı savunan yargıçlar sayesinde o koltuklarda oturup hakkı savunan Anayasa Mahkemesi'ni tanımıyorsunuz.



Sayenizde artık kanun devleti bile değiliz. @rterdogan #CanAtalay — Ali Babacan (@alibabacan) January 30, 2024

Halkın iradesiyle seçilen belediye başkanlarına kayyum atadınız. AYM’yi yok sayan, Anayasayı tanımayan Yargıtay kararını meclis genel kurulunda okuyarak, halkın iradesiyle seçilen vekilin vekilliğini düşürdünüz. Şimdi gidip halktan oy mu isteyeceksiniz? Hangi yüzle!#CanAtalay pic.twitter.com/rtg5LQq3aC — Elif Ilgaz (@elifilgaz) January 30, 2024

Gasp ettikleri şey Can Atalay’ın vekilliği değil, ona oy veren yüzbinlerce Hataylı depremzedenin seçme ve seçilme hakkı. — mahirgra (@mahirgra) January 30, 2024

Halkın iradesine, anayasaya ve demokrasimize yapılan bu darbe, gelecekte utanç ve pişmanlıkla anılacak bir karardır. #CanAtalay pic.twitter.com/vyDSrGyww7 — Zeynel Emre (@ZeynelEmre_) January 30, 2024

Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında, Anayasa’nın, hukukun, adaletin ve halk iradesinin yok sayıldığı kara bir gün yaşıyoruz!



Anayasa Mahkemesi’nin kararına rağmen, #CanAtalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi halkın iradesine vurulmuş bir darbedir!



Tarih bu kararı… pic.twitter.com/4sjMINJUOD — Ali Mahir Başarır (@alimahir) January 30, 2024

Ne yazık ki millet iradesi ve anayasa yok sayıldı.Anayasayı ayaklar altına aldınız.Kına yakın şimdi !!

Ayarını bozduğunuz o kantar, eninde sonunda sizi de tartar !!#CanAtalay pic.twitter.com/OYrT1cmLPy — fuᏞᎽᎪ (@FLy_Svc) January 30, 2024