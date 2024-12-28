Can Ataklı: Yapılmamış açıklamaya AKP tepki gösterdi

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Önceki akşam yandaş kanallarda AKP sözcüsü Ömer Çelik’in açıklamaları tartışılıyordu.

Ömer Çelik CHP genel bakan yardımcısı Yankı Bağcıoğlu’nun emekli subayları sokağa dökmek için çağrı yaptığını bunun bir darbe arzusu olduğunu söylüyordu.

Yandaş gazeteci ve akademisyenler de CHP’nin hala darbe peşinde olduğunu anlatıyordu.

Oysa Yankı Bağcıoğlu’nun böyle bir açıklaması yok.

Emekli bir tümamiral olan Bağcıoğlu sadece bazı emekli subaylara WhatsApp üzerinden bir mesaj göndermiş ve teğmenler için yapacakları basın açıklamasına destek istemiş.

Yani eylemi CHP’liler yapacak, eylemin gün ve tarihi henüz belirlenmemiş, Bağcıoğlu konuyla yakından ilgili oldukları için emekli askerlerin de buna destek olup olmayacağını sormuş.

Muhtemelen AKP’li bir emekli subay bu mesajı “Yine darbe peşindeler” diye AKP’ye göndermiş, bu da telaşa neden olduğu için alel acele parti sözcüsünü konuşturmuşlar.

Can Ataklı’nın yazısı