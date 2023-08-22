Can Ataklı: Yandaş medya farkında olmadan sürekli Erdoğan’ı kötülüyor

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in istifa etmeye kalktığı haberleri yandaş medyayı harekete geçirdi.

İki gündür yandaş medyada Mehmet Şimşek konuşuluyor.

İstifa etmiyormuş.

Tersine daha da güçlenmiş.

Aldığı kararlarla ekonomi rayına oturuyormuş.

Aslında hep yazdığım ve söylediğim gibi yandaş medya farkında olmadan sürekli Erdoğan’ı kötülüyor.

Ekonominin çok kötü olduğunu, ancak alınan önlemlerle durumun iyiye gitmeye yüz tuttuğunu yazıp söylüyorlar.

Oysa bugüne kadar ekonominin kötü olduğunu hiç söylemediler.

Tam tersine sürekli olarak Türkiye’nin bir dünya yıldızı olduğunu, bütün ülkelerin Türkiye’ye yatırım için sıraya girdiğini, oyun kurucu, karar verici olduğumuzu ileri sürdüler.

Şimdi ise “yabancı yatırımcının gelme olasılığından” söz ediyorlar.

Ne oldu o akın akın gelen yabancılara?

Can Ataklı’nın yazısı