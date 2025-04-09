Can Ataklı: Trump'ın konuşmasında övgüden çok 'bizim oğlan' yaklaşımı vardı

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Netanyahu’nun, “Türkler Suriye’den çekilsin” sözlerinden sonra sazı ele alan Trump, “Erdoğan diye biri var biliyor musunuz, ben onu çok severim, o da beni sever, çok akıllı adam, sorunlarımız oldu ama mesela rahip olayını çözdüm, sizin aranızdaki sorun da çözülür ama siz de biraz mantıklı olun” dedi.

Bizim yandaş medya Trump’ın konuşmasını canlı izledikten sonra coştu. Bir sevinç bir sevinç görmeyin gitsin. Hepsi Trump’ın Erdoğan’ı övdüğünü, Erdoğan’ın bir dünya lideri olduğunu, İsrail’in bizden korktuğu için Amerika’ya sığındığını söylediler. Oysa Trump’ın konuşmasında övgüden çok bir tepeden bakma, ‘bizim oğlan’ yaklaşımı vardı. Yargılanan ve hapse gren bir rahibi nasıl aldığını anlatması da aslında bir skandaldı.

Üslubu “Onu dert etmeyin, ben bir şey istersem yapar” havasındaydı. Bizim yandaşların “İsrail’e mantıklı ol dedi, yani ayar çekti” diye sevinmesi de çok saçma, farkında değiller ama asıl ayarı Erdoğan’a verdi. Sadece şunu görelim yeter; eğer Amerika başkanı tepeden bakan bir üslupla Erdoğan’ı pohpohluyorsa altında mutlaka bir şey vardır.

Can Ataklı’nın yazısı