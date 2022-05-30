Can Ataklı: ‘Teslimiyetin’ adı, ne zamandan beri ‘normalleşme’ oldu?

Geçen yılın haziran ayında yapılan NATO Zirvesi sırasında Biden, Erdoğan’dan yapmasını istediklerini sıraladı. Bunlar arasında sorun yaşanan bazı ülkelerle tekrar iyi ilişkiler kurulması geliyordu.

Nitekim son birkaç ay içinde “şerefsiz” denilen Birleşik Arap Emirlikleri’ne gidildi, şeyhle sarıldılar, öpüştüler.

“Katil” denilen Suudi Arabistan Veliaht Prensi’nin de ayağına kadar gidildi, neredeyse el etek öpülür gibi manzaralar çıktı ortaya. İsrail “terörist” bir devletti, Filistin halkını yok etmeye çalışıyor, barışı ortadan kaldırıyordu, şimdi canciğer kuzu sarması aşamasına geçiliyor.

Şimdi sırada Mısır var. Dışişleri Bakanı, “İlişkileri normalleştireceğiz” diyor.

Yahu etmeyin eylemeyin; “teslimiyetin” adı, ne zamandan beri “normalleşme” oldu?

Can Ataklı’nın yazısı