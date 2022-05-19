Can Ataklı: Soylu sosyal medyada çırpınıyor

Süleyman Soylu sanki bir militan gibi ne kadar kahraman bir bakan olduğunu anlatmak için sosyal medyada çırpınıyor. Türkiye’de terörle mücadele eden tek kişi olduğu izlenimi yaratmaya çalışıyor. Soylu son paylaştığı tweetlerden birinde TOMA’ya arkadan su şişesi gibi bir şey fırlatan HDP milletvekili Alican Önlü’nün fotoğrafını koymuş üstüne de “Terörist Alican Önlü” diye yazmış. Meğer Alican Önlü, PKK’lı bir teröristin cenazesine girmek istemiş, polis ise bırakmamış.

Soylu da polise yönelik hiçbir bir söz ya da eylemi affetmeyeceğini, milletvekili olsa bile anında ceza vereceğini belirtiyor açıkça. Bu milletvekilinin polis aracına su şişesi fırlatması elbette hoş karşılanamaz. Buna karşı AKP milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, kendisini durduran polis ekibine çok daha ağır hakaretlerde bulunmuş onlara “pislikler, şerefsizler, başlarım sizin ekip otonuza” diye bağırmıştı.

Soylu’dan bu milletvekili için bir tweet gördük mü? Ben görmedim.

Can Ataklı’nın yazısı