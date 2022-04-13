Can Ataklı: Soylu neden bu kadar öfkelendi

Diğer yazımda okudunuz ya da okuyacaksınız, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yine bildik hakaret üslubuyla CHP Genel Başkanı’na saldırdı. Çünkü Kılıçdaroğlu, Göç İdaresi Başkanlığı’na gideceğini ve bazı sorular soracağını açıkladı. Soylu’yu adeta deliye çeviren ve dengesini bozduran da bu ziyaret.

Peki Kılıçdaroğlu neden Göç İdaresi Başkanlığı’na gidecek ve ne soracak? CHP Genel Başkanı, benim de merak ettiğim bu konuyu sosyal medya hesabından açıkladı.

Şu soruları soracakmış Kılıçdaroğlu:

1- Sığınmacıların eski kimlik bilgileri elinizde mevcut mu?

2- Kaçına vatandaşlık verdiniz ve hangi güvenlik soruşturmalarından geçirdiniz?

3- Sınırlarımızın delik deşik edilmesini neden izliyorsunuz? Amaç ne? Neyin hazırlığındasınız?”

İyi de Soylu neden bu kadar öfkelendi bu sorulara? Belli ki kıska bir süre sonra yine hiç bilmediğimiz korkunç gerçekler çıkacak ortaya, telaş bundan olabilir.

Can Ataklı’nın yazısı