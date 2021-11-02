Can Ataklı: Şimdi gelelim Biden’ın yaptığı iyiliğe

Glasgow’a gidilmemesinin asıl nedeni İngiliz yetkililerin, “İstediğiniz protokol ve güvenlik konvoyu çok abartılı bini karşılayamayız” demesi.

Erdoğan 50’den fazla araçtan oluşan bir konvoyla gezeceğini söyleyince; İngilizler, “Bunu yapmamız bu küçük kentte mümkün değil” karşılığını vermişler.

Erdoğan da “O zaman ben de gitmem” demiş.

Şimdi gelelim Biden’ın yaptığı iyiliğe.

Erdoğan’ın İngilizlere kızması üzerine Türk heyeti Amerikan yetkililere yalvar yakar “Ne olur görüşmeyi Roma’da yapalım, bizim reis Glasgow’a gelmeyecek” demişler.

“Madem isteklerimizi aynen kabul ediyorlar o halde görüşmeyi burada yapalım da aradan çıksın, hem de Erdoğan’a bir faydası olsun” diyerek bu talebi kabul etmiş.

Can Ataklı’nın yazısı