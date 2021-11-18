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Yaramazlara biraz batar!

Can Ataklı: Şimdi de Avrupa Birliği’nin ambargo tehdidi var

Şimdi diyeceksiniz ki “Kavala’ya beş yıldır eziyet ediliyor, şimdi Avrupa Birliği istiyor diye niye serbest bırakılsın, üstelik elçilerin tweeti de unutulmadı.”

Hatta “Erdoğan nasıl serbest bırakabilir ki Kavala’yı, rezil olur sonra” da diyebilirsiniz.


Bunların hiçbir geçerliliği yok. Daha önce Erdoğan ekranlara çıkıp “Bu can bu bedende oldukça o gazeteci hapisten çıkamaz, PKK ile ilişkisi var, o bir terörist, nasıl serbest bırakırız” demişti.

Sonra bir sabah ansızın o gazeteci serbest bırakıldı, Merkel’in kendisine gönderdiği özel uçağa bindiği gibi Almanya’ya gitti.

Yine “Amerika bizim teröristimizi veriyor mu, biz niye onun isteğini yerine getirelim” demiş ve Rahip Bruson’u serbest bırakmamıştı.

Ama Trump’tan üst üste iki telefon gelince; Rahip Brunson, Erdoğan’ın talimatıyla anında serbest bırakılmış ve hemen ülkesine gönderilmişti.

Şimdi de Avrupa Birliği’nin ambargo tehdidi var.

Kavala da önümüzdeki günlerde hapisten çıkar mı?

Çıkar, çıkar.

Can Ataklı’nın yazısı

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