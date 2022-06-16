Can Ataklı: Seçim günü bunun yapıldığını getirsenize aklınıza

Milyonlarca kişi AFAD tarafından gönderilen “siren sesli” uyarı ile irkildi. AFAD bu mesajında meteorolojik koşulların çok kötü olduğunu, her an çok ciddi bir sel tehlikesi yaşanabileceğini belirtiyor ve vatandaşlara açık havada olmamalarını eğer yaptılarsa açık havadaki programlarını iptal etmelerini öneriyordu. Uyarı çok önemliydi önemli olmasına da biz de böylelikle telefon sisteminin hiç bilmediğimiz bir özelliği ile tanışmış olduk.

Demek ki cep telefonlarına yüksek ses çıkaran ve anında ekranda beliren mesaj göndermek mümkünmüş. Hatta bazı kullanıcılar, belki de telefonun öyle bir özelliği için olmuş olabilir, üç kez siren sesinden sonra mesajı da sesli olarak dinlemişler. Telefonunuz kapalı veya sesi kısık olsa bile bu tür alarmlar kullanıcıya ulaşabiliyor. İlk bakışta acil durumlar için iyi bir uygulama gibi görülüyor elbette ama bunun kötüye kullanılması hele Türkiye’de hiç de sıra dışı bir şey olmaz.

Düşünsenize; saray bu yöntemi kullanarak istediği gün ve saatte milyonlarca insana aynı anda görüp dinleyeceği ve bundan kaçamayacağı bir mesaj gönderebilir. Seçim günü bunun yapıldığını getirsenize aklınıza.

Can Ataklı’nın yazısı