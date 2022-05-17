Can Ataklı: Saray medyası sanki bu çok olağanüstü bir teknolojiymiş gibi şişiriyor

Rize’de yeni havaalanı “görmemişin havaalanı olmuş” türü bir törenle açıldı. Erdoğan bütün adamlarını alıp gitti Rize’ye. Azerbaycan Devlet Başkanı öte taraftan geldi.

Türkiye’nin ikinci dünyanın beşinci denize dolgu havaalanı övünmesiyle açıldı bu yeni tesis. Böyle bir yapı zorunluluktan doğar. Eğer deniz kıyısında uçak inecek kadar düz ve uzun bir alan bulunamazsa mecburen deniz doldurulur… Saray medyası sanki bu çok olağanüstü bir teknolojiymiş gibi şişiriyor bu işi. Oysa 150 yıl önce İstanbul Boğazı gibi çok derin ve akıntılı bir yeri doldurup saray bile yapılmıştı, hem de o yılların teknolojisiyle.

Ama maksat bilgisiz, cahil ve yoksul halkı “Bakın biz neler yapıyoruz, dünyada eşimiz yok” türü bir edebiyatla kandırmak olunca işte böyle oluyor.

Can Ataklı’nın yazısı