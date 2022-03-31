Can Ataklı: Saray medyası bütün gücüyle bu algıyı yaratmaya çalışıyor

Saray medyası aldığı talimat gereği Dolmabahçe’de yapılan Rusya-Ukrayna görüşmelerinden Erdoğan’a çok büyük paye vermeye çalışıyor.

Erdoğan bir dünya lideri… Erdoğan Amerika’nın, NATO’nun yapamadığını yaptı. Avrupa liderleri yaya kaldı. Erdoğan barışın mimarı…

Saray medyası bütün gücüyle bu algıyı yaratmaya çalışıyor.

Öyle ki “Artık bu kez Nobel Barış Ödülü’nü alır” noktasına kadar vardırdılar işi.

Tabii bir de zafer çığlıkları atanları var.

Örneğin bir saray yazarı “Zelenski ile Putin’i aynı masaya oturtursa; 6 değil, 60 parti bir araya gelse Erdoğan’ı yıkamaz” diye yazdı.

Sonradan AKP’li olma bir televizyoncu da “Erdoğan bir seçim daha kazanmayı garantiledi” kehanetinde bulundu. Ben de sözümü söyleyeyim o halde; “Artık Nobel bile Erdoğan’ı kurtarmaya yetmez.”

Can Ataklı’nın yazısı