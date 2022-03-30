Can Ataklı: Saray çaresiz durumu kurtarmaya çalışıyor

Saray bile Çanakkale Köprüsü’ndeki garabeti görmezden gelemiyor. Ama ne yapsın, milleti kandırma hesapları bu kez tam tutmadı, şimdi kıvranıyorlar tabii.

“Cebimizden bir kuruş bile çıkmadı” diye övünüyorlar ama aslında bu çok pahalıya mal edilen yatırımların parası hepimizin cebinden çıkıyor. Çanakkale Köprüsü ise bunu çok açık biçimde gösterdi millete.

Diğer köprü ve otoyollardaki durumu pek anlamayan halkımız Çanakkale Köprüsü’nden günde sadece 6 bin araç geçtiğini görünce “Hanya’yı Konya’yı” anlamış oldu.

Tabii sorun köprüden az araç geçmesi değil ki, günde 45 bin araç için 675 bin Euro garanti verilmesi.

Bu kez fark o kadar büyük ki, anlamayan kalmadı oynanan oyunu.

Saray çaresiz durumu kurtarmaya çalışıyor.

Can Ataklı’nın yazısı