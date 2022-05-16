Can Ataklı: SADAT fırsatı kaçırdığı gibi üstüne CHP genel başkanına saldırdı

Saray ve çevresi panik içinde hiçbir soruya cevap veremeyeceklerini bilerek bütün kapıları kapatıyorlar.

SADAT isimli güvenlik şirketinin de aynı panik içinde olması Kılıçdaroğlu’nun iddialarının gerçek olduğu yönünde ciddi kuşkular uyandırdı.

Aksi takdirde bu şirketin bir siyasi parti genel başkanına, ki bu kişi aynı zamanda Meclis’teki en büyük muhalefet partisine, korku içinde kapıları kapatması mümkün olur muydu? Tam tersine şirketin sahipleri Kılıçdaroğlu’nu kapıda karşılar, izzet ikramdan kaçınmaz ve her türlü soruya da cevap verirdi.

Böylelikle eğer kamuoyunda bu şirketle ilgili bazı olumsuz düşünceler oluşmuşsa bile bunlar bir anda ortadan kalkardı. SADAT böyle bir fırsatı kaçırdığı gibi bir üstüne CHP Genel Başkanı’na saldırdı.

Can Ataklı’nın yazısı