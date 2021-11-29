Can Ataklı: Reisten habersizce yaptılarsa, açığa çıkarılmak isteniyordur

Haberi saray medyasının en militanı yapmasa, ciddiye almayacağım.

Tuhaf ama gerçek, bu haber Sabah’ta yayınlandı.

Bakın ne diyor;

“Erdoğan’ın talimatıyla kamuoyunda yaygın olarak konuşulan manipülasyon iddialarını aydınlatmak üzere çalışma başlatan kurum, manipülasyon olup olmadığını, varsa kimler tarafından yapıldığını belirleyecek.”

Haberde, Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı ve ekibinin araştırma sonucunu bir rapor haline getireceği ve bir suç tespit edildiyse işlem yapılmak üzere ilgili kurumlara göndereceği belirtildi.

Demek ki neymiş, dış güçler lafları bir palavradan ibaretmiş.

Eğer döviz fiyatlarını gerçekten dış güçler yükseltiyor olsa böyle bir araştırmaya gerek duyulmaz.

Anında belgeleriyle ortaya konur, dış güçlere kocaman bir tokat atılır.

Beş milyon dolar bozdurup sonra dolar düşünce sattıkları dövizi yerine koyanlar en az 10 milyon TL kazandılar. Bunu reisten habersizce yaptılarsa, belki de bu açığa çıkarılmak isteniyordur.

Can Ataklı’nın yazısı