Can Ataklı: Patronlar son durumdan hayli memnun

Yeni Bakan, ilk icraat olarak patronları toplamış hafta sonunda.

TÜSİAD’dan TOBB’a, büyük illerin sanayi ve ticaret odaları başkanlarından MÜSİAD’a, büyük bir patron kalabalığı katılmış Bakan’ın çağrısına.

Toplantı yaklaşık 7 saat sürmüş.

Garip olan; Bakan Twitter hesabından açıklama yapmasa, medyanın bu toplantıdan haberi bile olmayacak.

Bu açıklamaya göre Bakan Nebati; Türkiye’nin lojistik altyapısı, ihracat ve üretim kapasitesi hakkında bilgiler verirken, küresel ekonomide yaşanan yapısal değişime de değinmiş, serbest piyasadan geri adım atılmayacağını ifade etmiş.

Toplantıdan sonra bazı patronların açıklamalarını okudum.

Görünen o ki patronlar son durumdan hayli memnun.

Can Ataklı’nın yazısı