Can Ataklı: Önce Nebati’nin nasıl olup da bakan olduğu sorgulanmalı

Aslına bakarsanız Nureddin Nebati’nin “nasıl olup da bakan olduğu” sorgulanmalı önce.

Mağaza sahibi olmak dışında ekonomi ile pek ilgisi olmadığı bilinen Nebati geldiği günden beri şov yapmaya çalışıyor ama pot üzerine pot kırıyor.

Bürokrasinin belinin kırılacağını söyledi örneğin, kendisinin de bürokrat olduğunu unutarak.

Devlet çarkından şikayet etti, hiçbir iş yapamadıklarını ileri sürdü.

Yabancılara Türkiye’nin bir sömürge ülkesi gibi olduğunu anlatmaya kalktı, “Korkmayın gelin, sizin için hiçbir engel çıkarmayız, mevzuatı falan yıkar geçeriz, arkamızda cumhurbaşkanı var” diyecek kadar devlet adabından yoksun olduğunu ortaya koydu.

Ekonomiyi berbat ettiklerini anlatarak “Türk lirasının daha fazla düşeceği yer yok, zaten en dipte” itirafı yaptı güleç bir çehreyle.

Ekonominin başında oturtulduğunun bile farkında olduğunu sanmıyorum Nureddin Nebati’nin.

Can Ataklı’nın yazısı