Can Ataklı: Millet hala bir anlam veremiyor

Erdoğan tam 5 ay indirmediği faizlere yeniden değinerek “Kimse bizden faizleri düşürmemesi beklemesin” dedi. Zaten kimsenin faiz artışı falan beklediği yok, tam beş ay boyunca faizlere dokunulmamasını “galiba akıllanıyorlar” diye değerlendiren piyasalar bu açıklama ile yeniden harekete geçti.

Çünkü aynı şey yani “Faiz sebep, enflasyon sonuçtur” edebiyatı tekrar hatırlandı. Bu da döviz fiyatlarını hemen yukarı çekmeye yetti bile.

Son günlerde Erdoğan’a ciddi bir ekonomi brifingi verildiği anlaşılıyor. O da bunları halka anlatıyor; “Enflasyon yok aslında hayat pahalılığı var” türü seçkin cümlelerle zenginleştiriyor konuşmalarını. Tabii kafası karışan piyasalar da harekete geçiyor ve göstergeler daha da kötüye gidiyor.

Sonuçta bu millet “Biz ekonominin kitabını yazdık” sözlerine hala bir anlam veremiyor. AKP genel başkanı ekonomide yeri olmayan teorileri anlatmaya başlayınca vatandaş da kendi ekonomik teorilerini üretiyor haliyle.

Can Ataklı’nın yazısı