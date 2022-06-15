Can Ataklı: Mansur Yavaş ya tuzağa düşmüş ya da aymazlık yapmış

Tabii işin öteki yüzünden de bakalım. Mansur Yavaş ya tuzağa düşmüş ya da aymazlık yapmış.

Muhtemelen tuzağa düşmüştür. Mansur Yavaş kapısına gelenden korkmadığı için özel kalemi “Efendim İçişleri Bakanı geldi” deyince “Buyursun” demiştir.

Ne bilsin adamın şov için ayağında çizme ile içeri dalacağını. Aslına bakarsanız bu ziyaret çok ayıplı bir ziyarettir, tamamen çizmeli fotoğraf verilmesi için yapılmıştır. Mansur Yavaş’ı eleştirmeye kalkanların sadece bir noktayı dikkate almaları gerekir: Bu İçişleri Bakanı bundan önce kaç kere bir CHP’li belediye başkanını ziyaret etmiş ya da sorunların çözümü için yanında durmuş? İstanbul’un kara teslim olduğu günlerde geldi mi belediyeye? Soylu, İstanbul’da da benzer şov yapmaya kalktı ama karayollarının açması gereken yola saplanınca bunu tam başaramadı. Ankara’daki fırsatı ise kaçırmadı. Bu da Mansur Yavaş’a ders olmalı.

Bazen nezaket ve devlet terbiyesi bu tür insanlar karşısında acizlik gibi algılanıyor ne yazık ki.

Can Ataklı’nın yazısı