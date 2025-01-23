Can Ataklı: Kürşat Zorlu partisinden ayrılıp AKP'ye koştu

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Kürşat Zorlu partisinden ayrılıp AKP’ye koştu.

Kürşat Zorlu’ya parti rozetini bizzat AKP genel başkanı Erdoğan taktı, bu kişi de yaptığı teşekkür konuşmasında “mukaddes dava yolundan asla sapmayacağına” dair namus sözü verdi.

Kürşat Zorlu’yu AKP’liler ayakta alkışlarken, partinin en meşhur trollerinden biri çok ağır bir twit yayınladı.

Olay şu; Sarayın meşhur trolü Furkan Bölükbaşı 22 Ekim 2024’te Atatürk’e hakaret eden bir twit atmıştı.

Kürşat Zorlu bu twitin altına “Hoşt köpek” diye bir yorum yazmıştı.

Bunun altında kalmayan AKP trolü dün şu paylaşımı yaptı;

“Gel dedik geldin. Bundan sora kalk dediğimizde kalkacaksın. Otur dediğimizde oturacaksın. Konuş dediğimizde konuşacaksın. Sus dediğimizde susacaksın.”

Kürşat Zorlu bu saray trolünün attığı twitin aslında Erdoğan’ın görüşü olduğunu bilmez mi?

Bilir mutlaka ama, artık hangi amaçla geçtiyse AKP’ye, ağzını bile açamaz gibi geliyor bana.

Can Ataklı’nın yazısı