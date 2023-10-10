Can Ataklı: Kimse aday olmaya bile kalkmıyor

İktidar partisi AKP’nin demokratik bir parti olmadığını tamamen bir menfaat birliği olduğunu kim bilir kaç kere yazdım, anlattım.

Yandaş medya son olağanüstü kongreyi “demokrasi şöleni” olarak nitelemişti, pazar günkü yazımda ben de biraz alaya almıştım durumu.

Çünkü demokrasinin en temel unsuru olan rekabet ve eleştiri hiç olmadığı gibi ortada aday bile yoktu.

Erdoğan’ın hazırladığı liste seçim adı altında oylarla onaylandı.

Sonra herkes “Bakalım Erdoğan yeni yönetimi nasıl belirleyecek?” diye merak içinde beklemeye başladı.

Parti içinde demokratik hiçbir mücadele yok.

Kimse aday olmaya bile kalkmıyor.

Sadece tek adamın iki dudağının arasından çıkacak karara bakıyor.

Kimseden itiraz çıkmıyor, fikir beyan etmiyor, eleştirmiyor, sormuyor.

Ama ne zaman biri Erdoğan’ın ilgi alanından çıkıyor işte gerçek karakterler de o zaman kendini gösteriyor.

Can Ataklı’nın yazısı