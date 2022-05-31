Can Ataklı: ‘Kaçacak ya da yargılanacak’ sözünü ilk söyleyen Bahçeli’ydi

Saray medyası Kılıçdaroğlu’nun “Kaçacaklar” sözünden hayli etkilenmiş görünüyor. Günlerdir Erdoğan’ın asla kaçmayacağını, buna karşı Kılıçdaroğlu’nun ne ilgisi varsa 15 Temmuz akşamı kaçtığını anlatmaya çalışıyorlar. Aslında saray yazarları bu sözü ilk kez Bahçeli’nin kullandığını biliyorlar mı acaba?

“Kaçacak ya da yargılanacak” sözünü ilk söyleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli idi.

Bahçeli 17 Mart 2015 günü Bursa’da yaptığı konuşmada Erdoğan’ın çizgiyi aştığını, çok tehlikeli bir kumar oynadığını ve Türkiye’yi uçuruma sürüklediğini söylemişti.

Erdoğan’ın Anayasa suçları işlediğini belirten Bahçeli, “Erdoğan musibeti Türkiye’yi mahvın eşiğine getirmiştir. Erdoğan’ın despot ve diktatör tavırlarının toplumsal dip dalgayı tahrik edebilir. Böyle giderse Erdoğan’ın Tunus’un devrik lideri Zeynel Abidin bin Ali gibi ülkeden kaçması sürpriz olmayacaktır” demişti. Erdoğan’ın sıklıkla söylediği gibi “Neredeeeen nereye?” değil mi?

Can Ataklı’nın yazısı