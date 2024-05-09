Can Ataklı: İyi de böyle bir adamın Özgür Özel’le ne işi var?

Sosyal medyada dün Özgür Özel’in bir kişiyle çekilmiş fotoğrafları yayıldı.

Özgür Özel’in meclisteki makam odasında çekilmiş bu samimi fotoğrafta güleç yüzüyle görülen kişinin adı Taha Hüseyin Karagöz’müş.

Bilinen özelliği Erdoğan’ın çocuklarından Bilal Erdoğan’ın yakın arkadaşı olması.

Bir de attığı tweetlerle Atatürk’e hakaret etmeye yeltenen bir kişi olarak biliniyormuş.

Ben tanımıyordum açıkçası.

Ama attığı tweete bakınca, bir dönem zihnimde kalmış olduğunu hatırladım.

İyi de böyle bir adamın Özgür Özel’le ne işi var?

Odasına girip fotoğraf çektirmeyi nasıl başarmış acaba

Açık söyleyeyim, Özgür Özel’in böyle bir kişiyi bilerek isteyerek odasında kabul edeceğini ve fotoğraf çektireceğini sanmıyorum.

Bana göre yine bir danışman faciası ile karşı karşıyayız.

Çünkü Özel bu fotoğrafla ilgili olarak “Geçmişte televizyon programlarına katıldığım birisi. Dün de Ankara’da birçok siyasiye uğramış. Bana da Meclis’te uğradı. Nikah davetiyesi verdi. Meclis’te kapının önünde biz seni içeri almayız diyecek halimiz yok” demiş.

Tamam da bu adamı Özel’in kapısına kadar getiren kim?

Özgür Özel’in böyle bir kişiyi şahsen tanıması ve sempati göstermesi bana göre pek mümkün değil, ama getirene güvenince işte ortaya böyle bir facia çıkıyor.

Can Ataklı’nın yazısı