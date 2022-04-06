Can Ataklı: İnsan merak ediyor haliyle

Şimdi merakım şu; devlet adına inanılmaz zamlar yapılıp sırf iktidarı kurtarmak için halk bu kadar ezilirken, zamların yapılmasına kaç kişi karar veriyor.

Elektrik zammı için örneğin UKOME kadar büyük bir heyet var mı?

Ya da doğalgaz zammı yapılırken 30 kişi mi bir araya gelip ince eleyip sık dokumaya çabalıyor. Akaryakıt zamları, devletin ürettiği ya da kontrol ettiği gıda ürünlerindeki zamlara kaç kişi karar veriyor.

Yine örneğin Erdoğan uçakta gelirken “Şekere zam yok” demişti, oysa yere indiğinde şekere zam yapılmıştı. Erdoğan’a rağmen kaç kişi bir araya geldi de şekere zam kararını ortaklaşa aldı.

İnsan merak ediyor haliyle?

Can Ataklı’nın yazısı