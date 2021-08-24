Can Ataklı: İngilizler de ‘Böyle bir şey yok’ açıklaması yapar mı?

İngiltere Savunma Bakanı Wallace bir hafta sonu gazetesine Afganistan konusunda makale yazmış.

Bu makalede İngiltere’nin Afgan mülteciler için “üçüncü ülkelerde” merkez kuracağını söylüyor.

İşte Ankara’yı karıştıran, bu ülkelerin Türkiye ve Pakistan olduğu yönünde yorumlar yapılması.

Bu korkunç bir olay…

(…)

İngiliz Bakan, Türkiye adını hiç geçirmiyor.

Ancak makale yayınlandıktan bir gün sonra başta İngiltere’nin en saygın gazetelerinden The Guardian olmak üzere pek çok medya organı, kastedilen ülkelerin Türkiye ve Pakistan olduğunu yazdılar.

Batı ülkelerinde resmi açıklamalar bazen üstü kapalı ifade taşır.

Ancak ardından bu üstü kapalı ifadeler çeşitli medya organlarında bizzat sözlerin sahibine dayandırılarak daha açık biçimde dile getirilir.

Sarayın “iletişim başkanı” unvanı olan Fahrettin Altun bunu bal gibi biliyor ama genel işleyişe değil, sadece resmi sözlere dayanarak “Muhalefet yine yalan rüzgarı estiriyor” diye gürlemeye kalkıyor.

Rica etsem Fahrettin Bey, İngiliz Bakan’dan “Türkiye’yi kastetmediğini söylemesini” isteyebilir mi?

Ya da İngilizler de “Böyle bir şey yok” açıklaması yapar mı?

Can Ataklı’nın yazısı