Can Ataklı: İktidarın ‘teflon tavalığı’ burada da kendini gösteriyor hemen

Son günlerde zam yapılmayan hiçbir şey yok. Özellikle gıda ürünlerindeki artışa kimse inanamıyor.

“Sivri biber 80 lira olur mu?” diye haykırıyor pazara girenler. Olur olur, bal gibi olur; AKP ile hayal bile olsa gerçek olur. Dün baktım sivri biber 45 liraya düşmüş. Çilek 50 lira. Eriğin kilosu 500 liraydı, bir ay sonra dağ taş erik dolmuşken bile 100 liraya yiyebilir miyiz bilemem. İşte iktidarın “teflon tavalığı” burada da kendini gösteriyor hemen. Sanki şu andaki olağanüstü fiyat artışlarının tek müsebbibi kendileri değilmiş gibi davranıyorlar yine.

AKP genel başkanı ekonominin çok iyiye gittiğini anlatıyor günlerdir. Sıkıntıyı hep birlikte aşacakmışız. Aynı gemide olduğumuza göre herkes aynı fedakarlığı yapmak zorundaymış. Ekonomide denge sağlanıyormuş, kur faiz oluşumu iyiye gidiyormuş. Üstüne bir de Rusya ile Ukrayna’yı barıştırma sosu dökülüyor biliyorsunuz. Hayırlısıyla AKP genel başkanı bunu da başarsın, o zaman bizi kimse tutamazmış. Hepsi palavra tabii. Sadece devletin bizzat yaptığı zamlardan sonra iğneden ipliğe her şeye zam gelmesi ne tesadüftür, ne fırsatçılıktır, ne gariptir. Zamları yapıyorlar yapıyorlar, sonra başlıyorlar yüksek artışlardan yakınmaya. Neymiş fahiş fiyatları oluşturan vicdansızlar varmış.

Can Ataklı’nın yazısı