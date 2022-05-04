Can Ataklı: İktidar gücünün verdiği şımarıklık

Üstelik bu sofranın hazırlanmasından sadece iki gün önce AKP genel başkanı ekonomik sıkıntının olmadığını, geçici olarak bazı fiyatların arttığı ama düşeceğini söyledikten sonra tarihe geçecek sözler sarf etmişken?

Ne demişti AKP genel başkanı; “Şükürsüzlük, tatminsizlik, karamsarlık aldı başını gidiyor.” Böyle bir şatafat, böyle bir lüks ancak görgüsüzlükle açıklanabilir. Tabii bir de iktidar gücünün verdiği şımarıklıktır bu. Burada AKP seçmeninin sosyal yapısına da bakmak gerek.

Bu parti 20 yıllık iktidarı sonucu müthiş bir güç sarhoşluğuna kapıldı.

Bu 20 yılda binlerce “yeni zengin” yaratıldı. Buna karşı halkın önemli bir bölümü yoksullaştırıldı, yardıma muhtaç hale getirildi. Bu süreçte AKP, fakirlerin çok zenginlerin partisi haline geldi.

Can Ataklı’nın yazısı