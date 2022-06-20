Can Ataklı: İçişleri bakanı madalya bile takacaktır

Milletvekillerine veya meclise yönelik hiçbir davranışa, hakarete, saldırıya sesini çıkarmayan bir meclis başkanı var biliyorsunuz,. Çünkü hakarete uğrayan, saldırıya maruz kalan, aşağılanan milletvekillerinin tamamı muhalefet partilerine üyeler. Başkan da durum böyle olunca ağzını bile açmıyor.

Ama konu muhalefete sert çıkma olanağı veriyorsa başkan ortalığı ayağa kaldırıyor. Kadıköy’deki yürüyüşte polisle tartışan DBP Milletvekili için “meclisten derhal ihraç” istedi. Çünkü başkan bu milletvekilinin “Türk polisine” yumruk attığını iddia ediyor. Ancak aynı başkan bir başka muhalefet milletvekiline “Ahlaksız adam” diye parmak sallayan “Türk polisi” içinse yine ağzını bile açmadı.

Ankara’da bir lokanta açılışına katılan DEVA Partisi Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Somalililere ait lokantanın tabelasını indirmek isteyen polisle tartışmış, polislerin amiri ise Yeneroğlu’na “Senin gibi tiplerin ne olduğu belli, ahlaksız sensin lan, adam gibi konuş, milletvekiliymiş…” diye bağırmıştı.

Aslında o polisle ilgili hemen işlem yapılması ve görevden uzaklaştırılması gerek. Ancak her zaman olduğu gibi bu polisin de sırtı sıvazlanacak, İçişleri Bakanı madalya bile takacaktır. Türkiye’yi geçekten çok kötüye götürüyorlar.

Can Ataklı’nın yazısı