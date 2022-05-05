Can Ataklı: İçişleri anında çark etti

İktidar sığınmacılar konusunda giderek sıkışıyor. Çünkü sığınmacılar her geçen gün daha büyük sorun olmaya başlıyor. Saldırılar, tacizler, çirkin görüntüler, toplu hareketler tüm Türkiye’de insanların tepkisini çekiyor.

Saray kısa bir süre öncesine kadar “sığınmacıları dokundurtmayız” anlayışındaydı. Ancak yapılan kamuoyu araştırmalarında yüksek tepki ortaya çıkınca şimdi çark etti. “Suriyelileri göndermeyeceğiz” diyen Erdoğan şimdi “500 binini gönderdik, 1 milyonunun daha göndermek için çalışıyoruz” diyor. Tabi Erdoğan böyle olunca içişleri bakanlığı da anında çark etti, son günlerde kaçak sığınmacı girişlerine karşı nasıl mücadele ettiklerini anlatma yarışına girdiler.

Can Ataklı’nın yazısı