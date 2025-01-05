Can Ataklı: HTŞ lideri Şara ile PYD lideri Kobani Şam’a yakın bir yerde buluşmuşlar

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İşin özü PYD silah bırakmazsa büyük bir askeri operasyon yapılacağıdır.

Yandaş medya kanallarına çıkan gazeteci ve akademisyen tipler söylüyor bunu, hatta tahrik bile ediyorlar.

İktidarın sözcüleri de benzer söylemler içinde.

Sadece Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yurtdışı konuşmalarında “PYD’ye karşı bir operasyon düşünülmediğini, burada karar verici merkezin Şam olduğunu” dile getiriyor.

Şimdi öğrendik ki HTŞ lideri Ahmet Eş Şara ile PYD lider Mazlum Kobani Şam’a yakın bir yerde buluşmuşlar.

Kobani şu an itibarıyla silah bırakmalarının söz konusu olmadığını söylemiş ama Eş Şara’nın “bölgede Suriye bayrağı dalgalansın” isteğini kabul etmiş.

Bu durumda PYD’nin hakim olduğu bölgede Suriye bayrağı olacak.

Bayrak asılması “Suriye’nin üniter yapısına bağlı kalmak” anlamına gelir.

O halde bayrağın asılmasından itibaren PYD’ye yönelik her askeri operasyon AKP iktidarın meşru gördüğü HTŞ yönetimine bir müdahale anlamına gelecektir.

Sıkıntılı bir durum yani.

Can Ataklı’nın yazısı