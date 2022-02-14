Can Ataklı: HDP’nin olmaması sarayı rahatsız etti

6 muhalefet partisinin genel başkanı cumartesi gecesi bir araya geldi.

Aralarında HDP yoktu.

Ayrıca sol partiler de yoktu.

HDP’nin olmaması, olması gibi sarayı rahatsız etti.

Söyleyecek lafları yok bu kez de “HDP bayrak açıyor. HDP, 6 partiye öfkeli” türü haberler yapıyorlar.

Aslına bakarsanız sevinmeleri gerek.

Çünkü saray gizliden gizliye hem HDP ile hem de terör örgütünün lideri Apo ile görüşmelerini sürdürüyor

Eğer HDP muhalefet partilerine öfkeliyse oylar AKP’ye gitmez mi?

Bir inanabilseler rahatlayacaklar ama belli ki seçime kadar diken üzerinde oturacak iktidar kanadı.

Can Ataklı’nın yazısı