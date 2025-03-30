Can Ataklı: Halkın kararlı tepkisi İmamoğlu'nu da aştı

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İstanbul dün tarihi bir gün yaşadı. Bir milyonu aşkın insan “hak-hukuk-adalet” için Maltepe’de toplandı. Bu mitingi seçim mitingleriyle kimse karıştırmasın. Bu miting halkın despot yönetime karşı bir isyanıydı. Bu miting adaletsizliği, baskıya, vahşi şiddete, ekonomide yapılan fahiş hatalar nedeniyle fakirleşmemize, dünyada itibarımızı kaybedişimize bir baş kaldırıydı.

Elbette rivayetler üzerine açılan soruşturma sonucu adeta esir tutulur gibi hapse atılan Ekrem İmamoğlu bu büyük mitingin sembolüydü. Ama görünen o ki halkın kararlı tepkisi İmamoğlu’nu da aştı. Başta Erdoğan olmak üzere saray ahalisi ve yandaş medya halkın bu şanlı tepkisini kirletmek için elinden geleni yapıyor.

Ama nafile. Artık akıllarını başlarına toplamaları gerekiyor. Böyle bir halk tepkisi karşısında şiddete dayalı direnci sürdürebilen bir iktidar olmadı bu dünyada.

Can Ataklı’nın yazısı