Can Ataklı: Halkın en azından büyük bölümü bunlara inanıyor mu?

Şimdi gelin Türkiye’yi düşünün.
İktidar ve çevresi sürekli doğru olmayan haberleri yayıyor.
Muhalefet terörle işbirliği yapıyor.
Muhalefet her gün Erdoğan ve ailesini ağza alınmadık hakaretlerle saldırıyor.
Faiz haramdır, faizler biz varken asla artmayacak.
Dünya bizi kıskanıyor.
Ekonomideki kötü gidişin sorumlusu dış güçler.
Türkiye ekonomisi çok sağlam, Avrupa ve Amerika ekonomik krizle sarsılıyor.
Avrupa’da marketler boş, halk açlıkla boğuşuyor.
TOGG dünyanın en iyi elektrikli aracı, milli gururumuz.
Türkiye’den petrol ve doğalgaz fışkırıyor yakında dünyanın enerji lideri olacağız, fiyatları biz belirleyeceğiz.
Daha ekleyin ekleyebildiğiniz kadar.
Halkın en azından büyük bölümü bunlara inanıyor mu?
İnanıyor.
Nokta.