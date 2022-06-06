Can Ataklı: Hakaret etmediği kişi, kurum, ülke kalmadı

Çok geriyor ortalığı AKP genel başkanı, neden? İktidara geldiği günden beri gerginlik politikası üzerinden yürütüyor kendi seçmeniyle ilişkisini. Hakaret etmediği kişi, kurum, ülke kalmadı. Yine kullanmadığı hakaret kelimesi de yok. Aşağılıktan rezile, namussuzdan çapulcuya, ahlaksızdan cibilliyetsize kadar geniş bir argo/hakaret lügati var Erdoğan’ın.

Ama hiçbiri son kullandığı “sürtük” kadar düzeyi düşük olmamıştı. İlk başta her zaman olduğu gibi yine “prompter dışına çıktığı” sanılmıştı. O sırada birden öfkelendiği için söylediğini sanmıştı birçok kişi.

Oysa o kelime ve daha az ilgi gören “çürük” kelimesi prompter’da vardı. Yani kelime bilerek isteyerek seçilmişti. Açıkçası bunu öğrenince aklıma ilk gelen “Kazık mı atıyorlar yoksa?” olmuştu.

Ancak Erdoğan iki gün sonra bu kez “sürtük” kelimesini ağzına almadan o cümleyi bilerek isteyerek kullandığını daha da sert sözlerle açıkladı.

Can Ataklı’nın yazısı