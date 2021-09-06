Can Ataklı: Gül, Erdoğan’ın gitmesinden sonra sahaya çıkacak

Belli ki sarayın propaganda işlerini yürüten adamı saray medyasına işaret vermiş, hepsi birden aynı şeyi söylüyor.

Çünkü konunun altında sarayı çok rahatsız eden başka bir şey var ve bu nedenle konunun üzerini kapatmak istiyorlar.

Bunu da cuma gecesi öğrendim.

Abdullah Gül’e çok yakın bir isimle konuştum.

Lafı hiç uzatmadan “Bu görüşme olmadı, seni yanıltmışlar” dedi.

Güldüm.

Sonra anlattı.

Anlattıkları aslında görüşmeyi doğruluyordu.

Benim bu sohbetten çıkardığım 4 sonuç şu:

Gül Erdoğan’la birlikte yürümeyecek.

Gül Erdoğan’a destek vermeyecek.

Gül Erdoğan’ın yargı önüne çıkarılmaması için bir çaba harcamayacak.

Gül Erdoğan’ın gitmesinden sonra sahaya çıkacak.

Can Ataklı’nın yazısı