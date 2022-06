Can Ataklı: Gerçek dip nerede kimse bilmiyor

Artık ne yapacaklarını iyice şaşırdılar. Ekonomi dibe vurmuş halde.

“Dolar dibi gördü daha ne olacak ki?” diye soruyorlar ama dolar dibin de dibini gördü, gerçek dip nerede kimse bilmiyor. Güya çare arıyorlar. Bulamıyorlar.

Buldukları tek şey her zaman yaptıkları gibi milleti salak yerine koymak; “Enflasyon ile hayat pahalılığı farklıdır, şu an devlet maliyesi düzgün, bütçe fazla verdi, dış borçlarda durumumuz hiç kötü değil, biraz sabır her şey düzelecek.” Sonra da ver gazı aşırı milliyetçilik üzerinden; “Bak Yunanistan şaka yapmıyorum, ayağını denk al, bak Suriye her an girerim yanarsın, bak Amerika yığınak yapıyorsun ama yemezler, bak NATO veto ederim haaa.”

Şimdi laf ola beri gele GES diye bir şey icat ettiler.

Can Ataklı’nın yazısı