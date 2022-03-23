Can Ataklı: Erdoğan’ın parti toplantılarının masraflarını da biz ödüyoruz

Tayyip Erdoğan dün 2001 yılından bu yana partisinde görev almış olan milletvekili ve il başkanları ile bir araya geldi.

Bu açık biçimde bir parti toplantısıydı.

Ancak toplantı Cumhurbaşkanlığı sarayının sergi salonunda yapıldı.

Erdoğan’ın arkasında Cumhurbaşkanlığı forsu vardı ama önündeki kişiler AKP’lilerdi.

Erdoğan’ın burada söylediği sözler elbette AKP genel başkanı sıfatıyla söylediği sözler, ancak bunu eleştirmeye kalktığınızda yasa bu ayırımı görmediği için Cumhurbaşkanına hakaret suçuyla karşı karşıya kalınması hiç de zor değil.

Bu arada şunu da yazmadan edemeyeceğim.

Erdoğan AKP’li milletvekillerini, bir parti faaliyeti olarak sarayda topluyor.

Peki bunun masrafını kim ödüyor?

Uzun etmenin alemi yok, tıpkı geçmediğimiz köprünün parasını ödediğimiz gibi Erdoğan’ın parti toplantılarının masraflarını da biz ödüyoruz.

Can Ataklı’nın yazısı