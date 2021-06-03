Can Ataklı: Erdoğan’ın en iyi ihtimalle kasım sonunda iki doz aşısını tamamladığı anlaşılıyor

Ne dedi?

“Üçüncü aşımı da oldum.”

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Resmi açıklamalara göre; AKP Genel Başkanı ilk doz aşısını 14 Ocak’ta oldu.

O halde demek ki Erdoğan, nedenini bilemeyeceğimiz bir riske girerek 6 aylık süre dolmadan üçüncü aşısını olmuş.

Ya da…

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İşte bu nokta çok önemli.

Erdoğan’ın ‘resmi olarak açıklanan aşı tarihleri’ gerçeği yansıtmıyor.

Yani 11 Şubat’ta kameraların önünde yapılan ve ikinci doz olduğu belirtilen aşı, muhtemelen aslında yapılmadı, yapılmış gibi fotoğraf çektirildi.

Bu durumda Erdoğan’ın en iyi ihtimalle kasım ayının sonunda iki doz aşısını tamamladığı anlaşılıyor.

Peki bu neden halktan saklanır?

Can Ataklı’nın yazısı