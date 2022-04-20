Can Ataklı: Erdoğan müthiş bir sürpriz yaptı

Ancak önceki akşam Erdoğan müthiş bir sürpriz yaptı ve sığınmacıları geri göndermek için çalıştıklarını açıkladı.

Erdoğan “Tek başına bırakılmış olsak da Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve onurlu geri dönüşü için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Aynı zamanda rejimin bomba ve terör örgütlerinin saldırıları altında hayata tutunmaya çalışan mazlum ve mağdurlara sahip çıkıyoruz” dedi.

Peki ne oldu da Erdoğan birden böyle çark etti. Bence bunun da cevabı çok basit;

Birincisi sığınmacıların yarattığı sorunlar, çıkardıkları olaylar, işledikleri suçlar artık gizlenemez hale geldi, “Bunları söyleyenler kışkırtıcılardır” söyleminin bir palavra olduğu anlaşıldı. İkincisi sayıları AKP’li imalatçı ve hizmet sektörü firmalarının sahiplerinden çok daha fazla olan AKP seçmenleri de şikayete başladı ve bu şikayetlerin oy tercihlerini değiştirme ihtimali ortaya çıktı.

Erdoğan’ın en büyük başarısı durumu aleyhine gördüğü an hiç komplekse kapılmadan U dönüşü yapabilme yeteneğidir, bunu kimse unutmasın.

Can Ataklı’nın yazısı