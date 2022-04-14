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Yaramazlara biraz batar!

Can Ataklı: Erdoğan muhtemelen çok öfkelendi ve hemen önlem alınmasını istedi


İBB ağır akaryakıt zamları yüzünden toplu taşıma hizmetinin aksayacağını öne sürerek toplu taşıma fiyatlarına zam talep etti. UKOME zam kararını görüşmek üzere toplandı ve doğal olarak “Bu zam İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin işine yarar, toplu ulaşım birimleri batmaktan kurtulur” diyerek zammı yaptırmadı.

Ancak taksicilerin, minibüsçülerin, halk otobüsçülerinin, deniz motorcularının ezici biçimde AKP’li oldukları unutulmuştu. Gece saraya haber verildi, Erdoğan muhtemelen çok öfkelendi ve hemen önlem alınmasını istedi.


Bunun üzerine UKOME sabahın köründe olağanüstü toplantıya çağrıldı ve zam kararı geçti.

İşte bu noktada önerim şu: İBB bundan sonra hiçbir UKOME toplantısına katılmasın. Kararlar sadece sarayın atadığı devlet memurları tarafından alınsın. İmamoğlu talebini iletsin ancak oylamalarda hiçbir belediye görevlisi olmasın.

Çünkü eğer bir karar İstanbul halkının yararına ise UKOME’den aleyhte karar çıkacak. Belediye görevlilerinin katılıp katılmaması sonucu değiştirmiyor. O halde bırakın kendileri oynasınlar.

Can Ataklı’nın yazısı

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