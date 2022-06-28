Can Ataklı: Erdoğan halkın arasına girmiyor

AKP Genel Başkanı’nın konuşmadığı gün yok. Bu bazen günde ikiye, üçe bile çıkıyor.

Konu ne olursa olsun her gün katılacak bir toplantı bulunuyor, bu enerjiymiş, gıdaymış, meteorolojiymiş hiç fark etmiyor Erdoğan bir bahane bularak kürsüye çıkıyor, aynı anda saray medyasının tamamı canlı yayına geçiyor. Ancak sizin de dikkatinizi çekiyor mu bilemem ama hayli uzun zamandır Erdoğan halkın arasına girmiyor. Miting yapsa bile kalabalıklar hep uzak tutuluyor, en yakın kişi en az 20 metre uzakta oluyor. Erdoğan artık önceden seçilmiş ve uzun süre bekletilmiş olanlar dışında halktan kişilerin yanına hiç gelmiyor, el sıkışmıyor, yüz yüze sohbet etmiyor.

Önceden planlanmış, programlanmış gençlik, sanat, spor toplantılarında bile konuk olarak getirilenler Erdoğan’dan 10 metre uzakta tutuluyor.

Can Ataklı’nın yazısı