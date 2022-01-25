Can Ataklı: Erdoğan bu son gelişmeleri hiç bilmiyor mu?

(Erdoğan’ın) cami konuşmasını yandaş medyayı izleyenler hiç öğrenmedi ve öğrenmeyecek de.

Çünkü Erdoğan bu konuşmayı yapar yapmaz sarayın danışmanı Fahrettin Altun medyayı arayarak, “Bu konuşma yayınlanmayacak” talimatı verdi.

Nitekim bu talimata neredeyse bütün medya uydu.

Peki ne oldu da böyle bir yasak geldi?

Yoksa Erdoğan’ın uğradığı sansürden haberi bile yok mu?

(…) Erdoğan uzun zamandır ekonomist olduğunu, hatta bunu kitabını yazdığını belirterek, “Faiz neden, enflasyon sonuçtur” diyor ve ısrarla ekliyor: “Bu can bu bedende oldukça; faizler artmayacak, düşecek.”

Geçen hafta Merkez Bankası toplantısı vardı ve sonuçta faizin sabit kalmasına karar verildi.

Ancak o günden bu yana Erdoğan’dan tek kelime bile duymadık bu konuda.

Cami sansürü olayından sonra kendi kendime “Acaba” diyorum “Erdoğan bu son gelişmeleri hiç bilmiyor mu, cami konuşmasının yayınlanmasının yasaklandığından haberi yok mu, faizlerin sabit tutulduğu kendisine söylenmedi mi?”

Can Ataklı’nın yazısı