Diken

Yaramazlara biraz batar!

Can Ataklı: Erdoğan bir zahmet F-35 parasını Amerika’dan söke söke alsın

Millet, Erdoğan’ı “dünyaya kafa tuttuğu, Cumhuriyet tarihinde dışa karşı ilk kez dik duran bir lider olduğu için” seviyormuş.

Öyle anlatıyorlar ya.


Madem öyle, bu işler lafla olmaz.

Yabancılar bizden alacaklarını “söke söke” tahsil ediyorlarsa o halde Erdoğan da bir zahmet F-35 için verdiğimiz parayı Amerika’dan söke söke alsın.

Yapabilir mi?

Orasını bilemem ama yapmalı.

Aksi takdirde millilik ve dik duruş laflarının bir kandırmacadan öte olmadığı hissine kapılmamak mümkün değildir.

Yine örneğin bu kadar dik duruşlu ise Erdoğan, fırsat bu fırsat Akdeniz’deki hakkımızı da “söke söke” almalı.

Can Ataklı’nın yazısı

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