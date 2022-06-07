Can Ataklı: En koyu AKP’lilerin bile sabrı taşmak üzere

Yurdun her yerinden feryatlar geliyor. En koyu AKP’lilerin bile sabrı taşmak üzere.

Anketlerde hala yüzde 30’lar görünüyor belki ama eğer gerçekten seçim yapılırsa inanılmaz şaşırtıcı bir sonuç çıkabilir. Bugün size bir okur mektubu sunmak istiyorum. Adı her zamanki gibi bende saklı.

İşsizlikten olduğu kadar iktidarın kimi yandaşlarına sağladığı çoklu maaşlardan dert yanıyor. Bakın ne demiş mektubunda bu okurum: Can Bey; kolay gelsin ben Ak Parti seçmeniyim lakin artık yeter gördükçe cinlerim tepeme çıkıyor bu ülkede bu kadar yoksul yetim varken Ak Parti Bursa eski Vekili M. T. isimli kişiyi yakından tanıdığım için söylüyorum;

Can Ataklı’nın yazısı