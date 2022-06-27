Can Ataklı: Ellerinde sopa harita başında konuşanlar yok oldu

Gazetelerde ise “İşte ilk beş hedef” ya da “Mehmetçik buradan girecek” veya “Kaçacak yerleri kalmayacak” türü manşetler atılıyordu. Muhalefet partilerinin ekonomik durumu eleştirmelerine ise saray ve medyasının cevabı hazırdı; “Bütün bunlar Suriye’de yapacağımız büyük operasyonu engellemek için yapılıyor, bunlar vatan haini.”

Hatırlayın, bir hafta önce neredeyse bütün Türkiye nefesini tutmuş Suriye’ye başlayacak operasyonu beklemeye başlamıştı. Sonra ne oldu?

Bilmiyoruz. Operasyon lafları ortadan kalktı.

Gazete manşetleri bitti. Ellerinde sopa harita başında konuşanlar yok oldu.

İnsanın aklına Rusya’nın “Sakın ha” Amerika’nın “aklından bile geçirme” İran’ın “Yaparsan beni karşında bulursun” NATO’nun “Asla tasvip etmeyiz” AB’nin “Büyük sorun yaratır” türü açıklamalarının etkili olduğu düşüncesi geliyor. Ama tabii ki bu mümkün değil. Dünyaya kafa tutan, herkesi titreten süper bir yönetimimiz var.

Can Ataklı’nın yazısı