Can Ataklı: Ekonominin kitabını yazan Erdoğan’dan bir de ‘tarih kitabı’ bekleniyor

Kitaptaki bilgiler doğru olmasa da Türkiye’de ekonomi bu kitaba göre yönetiliyor.

Erdoğan başkalarının ekonomiyi bilmediklerini belirterek “Biraz sabırlı solmak ve şükretmek gerek, yakında kurtulacağız” diyor.

Ekonominin kitabını yazan Erdoğan’dan şimdi de bir “tarih kitabı” bekleniyor.

Abdülhamit’in tahttan indirilip idam edildiğini, bu padişah döneminde tek karış toprak bile kaybedilmediğinin yazılı olacağı bu kitabın satış rekorları kıracağını şimdiden söyleyebilirim.

Öyle sanıyorum ki bu kitapta diğer tarihi belgelerde hiç olmayan nice gerçek yer alacaktır mutlaka.

Can Ataklı’nın yazısı